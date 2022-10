Kultur in Kempen : Jazz-Vergnügen mit Orgel in der Paterskirche

Die Musiker präsentierten in der Kempener Paterskirche ihr Programm „Reflections of Duke“. Foto: Norbert Prümen

Kempen Het Orgel Trio aus Utrecht widmete sich in Kempen mit Lässigkeit und Humor der Musik Duke Ellingtons. Die Musik der Jazzlegende wurde dabei völlig neu interpretiert.

Jazz auf der Orgel? Das klingt nicht nur ungewöhnlich, das ist es auch. Zu hören war dies in der Kempener Paterskirche im Rahmen der Muziek Biennale Niederrhein und als Teil der Kempener Orgelkonzerte bei einem ungewöhnlichen Auftritt der Orgel-Big-Band HOT, wie sich die Formation selbst augenzwinkernd nennt. Das Kürzel steht für Het Orgel Trio – die Band stammt aus Utrecht in den Niederlanden.

Was die Musiker in ihrem Programm „Reflections of Duke“ aus der Musik der Jazzlegende Duke Ellington machen, interpretiert dessen Musik völlig neu. So hat man die Kompositionen des Altmeisters noch nie gehört: Die Band seziert die Titel des Duke, setzt sie neu zusammen und interpretiert sie auf gänzlich neue Weise. Zum Teil werden rund um das Fragment einer Komposition Ellingtons neue Titel von den Bandmitgliedern kreiert. Es entsteht eine experimentelle neue Musik. Das klingt erst einmal fremd, ist aber eine eigenwillige Interpretation, auf die man sich einlassen muss und dann sehr viel Gefallen daran finden kann.

HOT bringt Orgelfans und Jazzfans, die künstlerisch ansonsten eher getrennte Wege gehen, in einem außergewöhnlichen Konzert zusammen. Die Niederländer gestalten das Musikexperiment nicht nur kreativ und auf hohem musikalischem Niveau, sie sind auch mit einer Portion Lässigkeit und Lockerheit und einem guten Schuss Humor bei der Sache.

Zum Trio gehören der ausdrucksstarke Klarinettist Steven Kamperman, von dem bei diesem Konzert auch die meisten Arrangements stammten, der vielseitige Bassist Dion Nijland und Berry van Berkum an der Pfeifenorgel, mit der er bewies, dass auch die Orgel eine Jazzseele hat. Als „special guests“ in Kempen dabei: der Könner an der Trompete, Ruben van Drenth, und der so prächtig improvisierende Joost Buis an der Posaune, in seinem Heimatland als exzellenter Ellington-Interpret bekannt.

Fast orchestral inszeniert werden sowohl Kompositionen des Duke aus seinen frühen Jahren, also vor den 1930er-Jahren, wie auch aus dem Spätwerk nach 1965 zu Gehör gebracht. Zu den frühen Stücken zählten Titel wie „The Mooch“, „Mood Indigo“, „Black & Tan Fantasy“ und „Rockin‘ in Rhythm“, zu den späten Werken „Jubilee Stomp“ und „Come Sunday“. Berry van Berkum ließ sich bei seiner Komposition „Svoboda“ von dem 1968 entstandenen Stück „It‘s Freedom“ und bei „Indiscribable“ von Ellingtons „The Majesty of God“ aus dem Jahre 1973 inspirieren. Auch der Titel „Heaven“ aus den Sacred Concerts war in einer Bearbeitung von van Berkum zu hören. Die Orgel erwachte bei diesem musikalischen Crossover zu neuem Leben. Die Musiker hielt es auch nicht nur an ihrem angestammten Platz, sie suchten sich im Kirchenraum die passenden akustischen Plätze und gestalteten auf diese Weise ein Hörvergnügen von besonderem Reiz.