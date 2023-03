Thomaskirche in Kempen Organist Pehlken feiert Wiedersehen mit Kempen

Prä­gend war für Pehlken der Orgel­unterricht durch die damalige Kanto­rin Brigitte Kröger-Bökelheide – seinerzeit noch auf dem Vorgängerinstrument der heutigen Verschue­ren-Orgel. „Dort habe ich das erste Mal die Namen großer Komponisten gehört“, erinnert er sich im Ge­spräch. Er sei hinsichtlich der Musik „un­ersättlich“ gewe­sen: Neben der Orgel spielte er auch Klavier, Geige und im Bläser­chor der Gemeinde die Trompete. „Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das Orgelspiel ein­fach am stärksten angefragt wurde.“ Darüber hinaus übte er sich seit dem Alter von 14 Jahren im Komponie­ren. „Mein Mu­siklehrer am LvD, Stefan Tusche­witzki, machte mich mit nam­haften Vertretern der zeitge­nössischen Mu­sik bekannt. Im Un­terricht, durch das Schulorchester oder den Posau­nenchor wurden mei­ne ersten Stücke aufgeführt.“ Wäh­rend des 15-monati­gen Zivildienstes, den Pehlken nach dem Abitur als Al­tenpfleger in der Evangelischen Ge­meinde absolvierte, bereitete er sich für die Aufnah­meprüfung an der Kölner Musik­hochschule vor, wo er in den folgen­den Jahren Kirchenmu­sik und Kom­position studier­te. Seit 2005 ist Pehlken Kreiskan­tor für den Be­reich Köln-Nord; seit 2012 hat er eine Kanto­renstelle in Berg­heim an der Erft. Daneben ist er als freier Kom­ponist weltlicher und geistlicher Stü­cke tätig.