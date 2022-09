Was bedeutet „unverzüglich“? : Ordnungsamt verzichtet auf Mülltonnen-Kontrolltouren

Kempen Die Stadt will die Ordnungsverordnung ändern, aus der hervorgeht, wann die Mülltonnen abends raus- und morgens wieder reingestellt werden sollen. Die Zeiten seien nicht für jeden handhabbar, sagen die Grünen.

In Kempen wird derzeit intensiv darüber diskutiert, wann man eine Mülltonne an die Straße stellen darf – und wann man sie wieder reinzuholen hat. Für die jüngste Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Rettungswesen hatte die Verwaltung der Politik empfohlen, einer Änderung der „Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ zuzustimmen.

Darin heißt es derzeit: „Die gefüllten Abfallbehälter dürfen frühestens am Abend vor der Entleerung durch die Müllabfuhr bereitgestellt werden.“ Und weiter: „Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter unverzüglich von der Straße zu entfernen.“ Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, diese Passage zu ändern, und zwar so: „Die Abfallbehälter dürfen nicht vor 17 Uhr des Vortages zur Abfuhr am öffentlichen Verkehrsraum bereitgestellt werden.“ Nach der Leerung seien diese unverzüglich zu entfernen. Die Angabe 17 Uhr findet sich auch in der Abfallsatzung der Stadt.