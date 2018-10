UPDATE: Oedt : Nach Schlägerei: Opfer weiter in Lebensgefahr

Oedt Weiterhin in Lebensgefahr schwebt der 19-jährige Viersener, der bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Oedt in der Nacht von Freitag auf Samstag schwerst verletzt wurde. Gestern gaben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten zu dem Fall bekannt.

Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gab es in besagter Nacht um 2.30 Uhr nach einer privaten Feier in Grefrath eine heftige Schlägerei, an der mehrere Personen beteiligt waren. Im Verlauf der Auseinandersetzung sackte der 19-Jährige plötzlich in sich zusammen und verlor das Bewusstsein. Ein 28-jähriger Tönisvorster wurde bei der Schlägerei ebenfalls verletzt; er wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Er hat die Klinik jedoch nach Angaben der Polizei inzwischen wieder verlassen. Die Kripo ermittelt nun gegen drei Beschuldigte im Alter von 18 bis 20 Jahren. Durch die Vernehmung von Zeugen will man den genauen Tathergang nachvollziehen.

