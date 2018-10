Oedt : Opfer weiter in Lebensgefahr

Oedt Weiterhin in Lebensgefahr schwebt der 19-jährige Viersener, der bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Oedt in der Nacht von Freitag auf Samstag schwerst verletzt wurde. Das sagte Polizeisprecherin Antje Heymanns am Montag auf Anfrage der RP.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weitere Einzelheiten gaben Polizei und Staatsanwaltschaft nicht bekannt, weil noch zahlreiche Vernehmungen von Zeugen notwendig seien. Die beiden Beschuldigten wurden vernommen, aber nicht verhaftet.

(hd)