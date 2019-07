Kempener Sommermusik : Der Operettenabend verzaubert das Kempener Publikum

Kempen Am Samstagabend gab es Klassik auf der Open-Air-Bühne an der Burg mit dem Europäischen Festival Orchester unter der Leitung von Alexander Steinitz.

Zum fünften Mal fand die Sommermusik an der Kempener Burg statt. Und was das Wetter angeht, so das Fazit des Kempener Verkehrsvereins vor dem zweiten Abend, habe man inzwischen kräftig dazugelernt. Habe man es 2011 noch „mit Niederschlägen vom Feinsten“ zu tun gehabt, sei man am Samstag mit dem Regen am Nachmittag vor dem Konzert noch einmal glimpflich davongekommen. Tatsächlich sah zu Beginn noch alles nach einem trockenen Abend aus. Im stimmungsvollen Ambiente der Burgwiese begann der „Zauber der Operette“ mit den einschmeichelnden Klängen der Johann-Strauß-Ouvertüre „Eine Nacht in Venedig“. Und was die Wettervoraussage des Verkehrsvereins betrifft, schien sie tatsächlich erfolgreich zu sein. Jedenfalls für den ersten Teil und die Pause. Aber irgendwann ließ sich nicht mehr übersehen, dass dunkle Wolken aufzogen und ein stärker werdender Wind Laub auf die Bühne wehte und sich die Noten der Musiker zum Ziel nahm.