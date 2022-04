Für Besucher geöffnet : Opa und Enkel bauen Passionskrippe auf

Interessierte können die große Passionskrippe bei Familie Müller in St. Hubert noch bis Ende April besichtigen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Im vergangenen Jahr baute Hans-Peter Müller aus Kempen-St. Hubert erstmals eine große Passionskrippe im heimischen Wintergarten auf. Jetzt sind die Szenen wieder zu sehen. Bei der Einrichtung erhielt Müller erneut tatkräftige Unterstützung durch Enkel Ben.

Hans-Peter Müller, der vielen Bürgern durch seine Weihnachtskrippen bekannt ist, hat in diesem Jahr erneut eine Passionskrippe aufgebaut. Im vergangenen Jahr setzte der St. Huberter erstmals die Leidensgeschichte Jesus in dieser Form daheim um. Nun folgt die Fortsetzung. Zusammen mit seinem zehnjährigen Enkel Ben hat der Senior auf einer rund sechs Quadratmeter großen Fläche im heimischen Wintergarten eine eindrucksvolle Passionskrippe entstehen lassen.

Die einzelnen Szenen sind liebevoll aufgebaut, wobei es die vielen kleinen Details sind, die die Passionskrippe von Opa und Enkel zu etwas ganz Besonderem machen: Geschickt eingebaute Naturmaterialien wie Wurzeln, Steine und Pflanzen tragen zu einem realitätsnahen Gefühl bei. Jesu Einzug in Jerusalem ist in dieser Miniatur-Landschaft ebenso zu sehen wie das letzte Abendmahl. Die Verurteilung von Jesus vor einer alten Stadtkulisse, die Kreuzigung, das gemauerte Grabmal und die Auferstehung – alles ist dort aufgebaut. Dazu kommen neue Elemente wie die Hochzeit zu Kana, die Bergpredigt und die Vertreibung aus dem Tempel, die Müller mit in die Kulisse integriert hat.