In Kempen, Grefrath und Willich Freibäder sind auf viele Besucher vorbereitet

Jasmin Splinter vom Bäderteam empfiehlt den Besuchern besonders bei heißem Wetter, die Eintrittskarten für das Freibad in Grefrath bereits vorab online zu kaufen (www.gemeindewerke-grefrath.de). „Das erspart lange Wartezeiten an den Kassen und die Wasserbegeisterten können schneller in das kühle Nass springen“, sagt Splinter. Die Eintrittskarten kosten für Erwachsene sechs und für Kinder vier Euro. Öffnungszeiten: montags 13 bis 19.30 Uhr, dienstags bis sonntags 9.30 bis 19.30 Uhr. In den Sommerferien ist das Bad Am Freilichtmuseum 2 montags auch schon ab 9.30 Uhr geöffnet.