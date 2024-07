Beteiligung in Grefrath Vereine bringen sich in Rathausplanung ein

In der Gemeinde Grefrath laufen zurzeit die Planungen für zwei wichtige Projekte: das Bürger- und Rathaus in Grefrath und die Sanierung der Albert-Mooren-Halle in Oedt. Dabei können sich auch Vereine mit Anregungen einbringen. Die Gemeindeverwaltung habe nun alle Vereine in einem Schreiben über den Stand der Planungen informiert und um ihre Anregungen gebeten, teilt Gemeindesprecherin Ulrike Gerards mit. Einige Anregungen liegen der Verwaltung auch schon vor.