Vorverkauf hat begonnen Oli P. und Right Said Fred kommen zur 90er Party in Grefrath

Angekündigt haben sich unter anderem Oli P. – sein Lied „Flugzeuge im Bauch“ wurde zur meistverkauften deutschsprachigen Single der 1990er-Jahre in Deutschland –, die Band Right Said Fred, deren Hits „I’m too sexy“, „Don’t talk just kiss“ und „You’re my mate“ auch heute noch von keiner Party wegzudenken sind, die Band Captain Jack („Captain Jack“, „Iko Iko“) oder Layzee mit den Liedern von Mr. President („Coco Jamboo“).