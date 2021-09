Oldtimer-Treffen in Kempen : Alte Schätzchen im Schatten der Burg

Kempen Das Oldtimer-Treffen in Kempen war ein voller Erfolg: Viele Liebhaber der alten Schätzchen kamen am Sonntag zur Burg, um Autos, Motorräder und sogar einen Trecker zu bewundern und „Benzingespräche“ zu führen.

Benzingeruch liegt in der Luft, Motorengeräusche sind zu hören. Zum zweiten Mal treffen sich an diesem Sonntag Oldtimer-Liebhaber aus Kempen und Umgebung unter dem Motto „Oldies im Schatten der Burg“. Organisiert wird das Treffen von der Interessengemeinschaft der Oldtimerfreunde „Altes Blech“ aus Kempen. Das Wetter spielt mit, Oldie-Fans aus Nah und Fern sind zum Burgparkplatz gekommen, um sich auszutauschen, die alten Schätzchen zu begutachten und die Gesellschaft Gleichgesinnter zu genießen.

Froh sind auch Uwe (63) und Erika Cramer (62) aus Grefrath. Sie sind mit einem Ford Mustang aus dem Jahr 1966 da, den sie privat in Willich gekauft haben. Von den vielen Veranstaltungen im Umkreis, die sie wahrnehmen, finden sie das Oldtimer-Treffen an der Kempener Burg am schönsten. Sie haben ein Faible für Amerika, was man an ihrem Auto schnell erkennt, dem eine Amerika-Flagge im Kofferraum und alte Rock’n’Roll-Songs aus dem Autoradio den letzten Schliff verleihen. Es war das Brautauto der Vorbesitzer und sogar während sie auf dem Parkplatz stehen, wird das Ehepaar von einer jungen Frau angesprochen, ob sie Brautfahrten machen würden.