Babyfachmarkt in Grefrath : Baby-One-Studio offiziell mit zusätzlichem Online-Angebot eröffnet

Babyfachmarkt in Grefrath

Grefrath Der Babyfachmarkt Wehnen gehört jetzt auch für die Kunden sichtbar zur Kette Baby One. Nach einem sechswöchigen Umbau warten jetzt viele Neuerungen auf die Kundschaft.

Am Montag fiel der offiziell Startschuss: Der ehemalige Fachmarkt Babystudio Wehnen hat sich der Kette Baby One aus Münster angeschlossen. Die Geschäftsführung teilte mit, dass man sich mit dieser Kooperation verspreche, auf die zukünftigen Herausforderungen im Einzelhandel reagieren zu können. Die Verbindung mit dem Franchise-Verbund biete für die Kunden viele Vorteile. Nun treffe die gewohnte Beratung vor Ort auch auf die Bequemlichkeiten des Online-Shoppings. Man habe investiert, um langfristig am Markt bestehen zu können und um die eigenen Kompetenzen zu erweitern.