Poetry-Slam und Noise-Dub Offenes Scheunentor jetzt in der Stracke-Scheune

Selbstverfasste Texte und Musik – Poetry-Slam und Noise Dub: Das ist das Programm des 3. Offenen Scheunentores in Grefrath. Vier Poetry-Slammer und das Essener Noise Dub Ensemble, kurz E.N.D.E., treten am Samstag, 20. Mai, ab 19 Uhr in der Stracke-Scheune, Schaphausen 2, in Grefrath auf.