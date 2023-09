Wasserstoffbus in Viersen Kreis probiert ÖPNV auf Wasserstoff-Basis aus

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Diese Frage bezieht sich meist auf den sogenannten Modalsplit, also welches Verkehrsmittel (ÖPNV, Auto, Rad oder Fuß) genutzt wird. Doch auch die Antriebstechnik ist speziell im ÖPNV und motorisiertem Individualverkehr zu klären. Die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen will hier nun Daten sammeln und setzt darum aktuell einen Wasserstoffbus auf verschiedenen Routen ein. Am Freitag soll er auf der Strecke X49 fahren, die von Haus Meer in Meerbusch über Willich und Tönisvorst zum Kempener Bahnhof führt.