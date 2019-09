Vor 90 Jahren errichtet : Oedt: Ein Ehrenmal mit Vergangenheit

So sah das Denkmal im Jahr 1929 aus, bevor es von den Nazis entfernt wurde. Der Baldachin auf den Löwen fehlt in der neuen Version. Foto: ka

Oedt Das Ehrenmal, das der Opfer des Ersten Weltkrieges gedachte und von den Nazis als „Buddhistenstandbild“ verunglimpft wurde, steht seit 1967 wieder – fast am alten Standort

Vier Jahre später, als die Nationalsozialisten 1933 die Macht in Deutschland ergriffen, wurde es als „armseliges Kriegerdenkmal“ verunglimpft, das einem „indischen Buddhistenstandbild“ gleiche. Diese außergewöhnliche Bewertung nahm die NSDAP noch im selben Jahr 1933 vor, als sie in Oedt zur Gemeinderatswahl antrat, sechs Wochen nach der Machtergreifung in Berlin. Sie errang am 12. März bei den Oedtern fünf der 18 Sitze im Gemeinderat. Ein halbes Jahr später tagte der Gemeinderat ein letztes Mal. Die Entscheidungen traf fortan ein sogenannter Beschlussausschuss, dem neben dem Bürgermeister und den beiden Beigeordneten nur noch die fünf Mitglieder der NSDAP angehörten.