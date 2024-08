Am Marktplatz in Oedt Straße Niedertor ist jetzt verkehrsberuhigter Bereich

Aufgehoben werden musste dafür die Einbahnstraßenregelung – die Straße Niedertor darf nun also in beiden Richtungen befahren werden. „Hier ist nun auch eine erhöhte Wachsamkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern auf der Hochstraße gefordert“, so die Gemeinde weiter. Beim Einbiegen vom Niedertor in die Hochstraße ist das Abbiegen allerdings nach rechts vorgeschrieben. Linksabbiegen ist nicht zugelassen.