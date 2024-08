90. Geburtstag Steuerberaterin Eva Marquardt führte ein Hotel in Italien

Eva Marquardt wird am Freitag, 9. August, 90 Jahre alt. Geboren wurde sie 1934 in Halle an der Saale, wo sie mit ihren jüngeren Geschwistern – drei Brüder und zwei Schwestern – ihre Kindheit verbrachte. Ihr Vater wurde noch zur Wehrmacht eingezogen und kam in die Kriegsgefangenschaft. Bereits 1945 zog die Mutter mit ihren sechs Kindern nach Wachtendonk, wo sie einen neuen Lebensmittelpunkt fanden. Eva Marquardt besuchte ab 1947 mit 60 weiteren Sextanerinnen in Kempen das Städtische Mädchengymnasium, aus dem das heutige Luise-von-Duesberg-Gymnasium hervorging. 16 der 60 Eingeschulten machten 1956 ihren Abschluss. Eine davon war die heutige Altersjubilarin. Anschließend ließ sie sich zur Steuerberaterin ausbilden. Den Kontakt zu ihren ehemaligen Mitschülerinnen pflegt sie noch heute.