Ortsentwicklung in Oedt : Mooren-Halle soll ab 2022 saniert werden

Oedt Stadtentwickler schauen schon auf 2022. Im Zuge des Stadtentwicklungsprogramms ISEK für Oedt soll dann die Sanierung der Albert-Mooren-Halle in Angriff genommen werden.

Im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Grefrather Gemeinderates gab das Projektteam ISEK Oedt einen Einblick in seine Arbeit. Quartiers­entwicklerin Nicole Geitner und Architektin Anja Lemaire vom Aachener Büro HJPplaner kümmern sich um die Einbindung der Bürger in den Stadtentwicklungsprozess. Die vier Musterflächen für die neue Pflasterung des Marktes, der im Rahmen von ISEK komplett umgestaltet wird, würden gut angenommen. Noch bis zum kommenden Donnerstag, 10. September, hat man die Möglichkeit, sich die Musterflächen anzusehen und dann für seinen Favoriten zu stimmen. Das vorübergehend in einem leer stehenden Ladenlokal an der Hochstraße 24 untergebrachte Quartiersbüro ist montags, dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 14 Uhr besetzt. Auf dem Marktplatz gibt es am kommenden Samstag, 5. September, 14 bis 16 Uhr, und Dienstag, 8. September, 17 bis 19 Uhr, einen Ansprechpartner.