Oedter Geschichte : Burg Uda läuft der Motte den Rang ab

Die Motte „Horbes Bergske“ liegt in der Grasheide. Einst war hier eine Festung geplant. Foto: Alfred Knorr

Oedt Um 1300 ging es um die Verteidigung des kurkölnischen Gebiets. Die Burg Uda wurde gebaut. Kurze Zeit vorher muss es den Plan gegeben haben, eine nördliche Verteidigungsanlage zu bauen; dort befinden sich noch Reste einer Motte, einer Erdhügelburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alfred Knorr

Wenn Oedt in diesem Jahr seine 850-jährige Geschichte feiert, macht Mülhausen mit, denn es war immer schon ein Ortsteil von Oedt, zuerst des Amtes und später der Gemeinde. Der historische Blick richtet sich deshalb auf beide Ortsteile, die seit 1970 zur Gemeinde Grefrath gehören.

Es ist bekannt, dass um 1300 die Burg Uda gebaut wurde, ein Baudenkmal und Wahrzeichen Oedts. Nur kurze Zeit vorher muss es den Plan gegeben haben, im äußersten Norden des kurkölnischen Territoriums eine Verteidigungsanlage zu errichten. Strategisch günstig lag sie in der Grasheide in Mülhausen, denn dort befinden sich noch Reste einer Motte. Eine Motte ist eine Erdhügelburg, die als Rückzugsort für die Bewohner und der Verteidigung des Territoriums dienen konnte.

Info Einige Landwehren sind noch erhalten Landwehren sind Wälle, die aufgeworfen wurden, wodurch beidseitig Gräben entstanden. In der Grasheide sind einige Landwehren erhalten, und ein Teil von ihnen ist als Bodendenkmal eingetragen, etwa Horbes Bergske.

Heute ist an dieser Stelle, nur 400 Meter von dem Landgasthof „Zur Fluchtburg“ entfernt, eine künstliche nahezu runde Erhöhung von etwa drei Metern Höhe und 40 Metern Durchmesser zu sehen. Doch in der Mitte sowie an einer Seite fehlt ein Teil, so dass der frühere Erdhügel heute eher einen halboffenen Kranz bildet, der zudem von mächtigen Bäumen bewachsen ist. Sogar unter den Bäumen ist das Erdreich abgetragen, so dass die alten Bäume mit ihren freigelegten Wurzeln wie aufgeständert wirken. Im Volksmund heißt dieser Hügel „Horbes Bergske“, also ein kleiner Berg, der zum nahegelegenen Harbeshof gehört. Nur 20 Meter südlich dieses Bodendenkmals liegt versteckt ein etwa trapezförmiges, nur ein Meter hohes von Menschenhand angelegtes Plateau in der Größe eines halben Fußballfeldes in der sumpfigen Landschaft. Im Süden und Osten der fast baumfreien flachen Erhebung befinden sich Wassergräben.

Kann diese Anlage der Verteidigung gedient haben? War der Hügel ehemals bebaut, und welche Bedeutung hat das Hochplateau in unmittelbarer Nähe des Erdhügels? Diese Fragen stellten sich Heimatforscher und Archäologen im 19. und 20. Jahrhundert. Sie forschten und veröffentlichten ihre Ergebnisse. Doch die waren vage, eher Vermutungen. Pfarrer Hubert Mooren (1797-1887), Onkel des berühmten Augenarztes Albert Mooren aus Oedt, vermutete im Hügel ein Heidengrab oder sah in ihm einen keltischen Opferhügel. Ein anderer Heimatforscher vermutete gar eine römische Warte. Bis auf einen kurzen Abschnitt ist der Erdhügel nie angegraben und archäologisch untersucht worden. Die kurze Grabung von Joseph Nießen (1864-1942), Lehrer und Heimatforscher am Niederrhein, die er 1912 von seinen Studenten machen ließ, brachte aber keine verwertbaren Ergebnisse. Daher ist man auf Vermessungen der Topographie und anschließende Vergleiche mit anderen Erdhügelburgen angewiesen.

Der Archäologe Albert Steeger sowie die Prähistorikerin Gudrun Loewe kamen zu dem Schluss, dass es sich um eine Motte handelt. Der Erdhügel war durch Palisaden und Wassergräben geschützt. In Friedenszeiten lebten die Bewohner mit ihrem Vieh in der Vorburg, wo sie auch Ackerbau betrieben, und deshalb wurde sie auch als Wirtschaftsburg bezeichnet. Die Forscher kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass die Erdhügelburg möglicherweise nicht zu Ende gebaut worden ist oder nur für kurze Zeit bewohnt war.

Die Burg Uda hatte eine größere strategische Bedeutung für die Verteidigung der kurkölnischen Ländereien. Foto: Emily Senf

Die Gründe dafür lassen sich in der Burg Uda suchen. Diese ist, wie bekannt, um 1300 gebaut worden. Deren Lage hat gegenüber den ehemaligen Herzogtümern Geldern und Jülich eine bessere strategische Lage, um Kurköln zu schützen und gegebenenfalls zu verteidigen. Da um 1300 hier die ersten Ziegelbauten errichtet werden konnten, wie die Herstellung von Ziegeln in der Ziegelheide zeigt, spricht auch das für ein Aufgeben der Erdhügelburg in Mülhausen. Diese Theorie vertritt Gudrun Loewe, die bei ihren archäologischen Forschungen einige der etwa 300 Motten im Rheinland untersucht hat.