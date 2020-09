Girmes-Werk in Oedt : Die alte Girmes-Uhr tickt wieder

Vereint unter der Girmes-Uhr: Bei der Feier am Fabrikgebäude des früheren Textilunternehmens in Oedt wurde an die Geschichte der Uhr erinnert und allen an der Restaurierung Beteiligten gedankt. Foto: Norbert Prümen

Oedt Mit einer kleinen Feier wurde die Restaurierung der Uhr gefeiert. Sie erinnert an eine traditionsreiche Firmengeschichte. Der Verein „Perspektiven für Oedt“ setzte sich für die Instandsetzung besonders ein.

Sie tickt wieder richtig: die Uhr an der Außenmauer der Girmes-Turbinenhalle an der Johannes-Girmes-Straße in Oedt. Und weil dies ein von vielen Oedtern so geschätztes Zeichen für die Geschichte des Ortes ist und die Restaurierung einiges an Mühen abverlangt hat, wurde dies nun gefeiert.

Die Niersmatrosen sangen nicht nur, sie hatten mit einer Spende auch dazu beigetragen, die Restaurierung der Uhr möglich zu machen, wie Georg Fasselt von den „Perspektiven für Oedt“ in einer kleinen Ansprache deutlich machte. Die „Perspektiven für Oedt“ haben sich dafür eingesetzt, dass der markante Zeitmesser endlich wieder an seinem angestammten Platz zu finden ist.

Der Vorsitzende des Oedter Heimatvereins, Karl A. Willmen, erinnerte an die Geschichte der Uhr. Aus dem Bildarchiv des Heimatvereins geht hervor, dass es 1949 bereits eine Uhr dort gab, diese sah aber anders aus. Zwischen 1950 und 1953 muss dann das jetzige Exemplar angebracht worden sein. Da fanden Quarzuhren langsam Verbreitung in Deutschland. Und mit Winfried Hüren gebe es noch einen Zeitzeugen, der sich erinnern kann, dass diese Uhr bei seinem Arbeitsantritt 1953 schon da gewesen sei, berichtete Willmen. Nach 2007 gab es dann immer wieder Anfragen beim Heimatverein, wo denn die Uhr geblieben sei. Der Sturm Kyrill hatte sie heruntergeweht, und das Gehäuse und die markante Weltkugel lagen zertrümmert in der Halle.

Auch wenn man es von unten nicht ahnt, die Uhr ist ziemlich groß: Das Unterteil mit der Uhr und dem Schriftzug „Girmespark“ ist 1,20 mal 1,20 Meter groß. Die Weltkugel ist nochmals 1,20 Meter hoch. Das Ziffernblatt ist quadratisch, etwa ein mal ein Meter. Das hätte man im kleinen Heimatmuseum nicht unterbringen können. Daher freut sich Willmen, dass sich die „Perspektiven für Oedt“ starkgemacht haben, um die Uhr restauriert am angestammten Platz wieder anzubringen.

Diese Aufgabe war nicht ganz einfach. Die Gehäuse-Teile waren nicht mehr zu verwenden und mussten neu gefertigt werden. Georg Fasselt dankte den Schlossern der Firma GreWa-Tech für die Unterstützung. Und auch Uhrmacher-Fachmann Heinz Bittscheidt hat einiges zur Reparatur beigetragen. Die Suche nach der richtigen Beleuchtung für die Uhr war dann ebenfalls nicht ganz einfach. Rund 2700 Euro mussten die Perspektiven für Material und Arbeitskosten aufbringen. Hinzu kommen viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Georg Fasselt dankte für die vielen großen und kleinen Spenden.

Nach der Reparatur war aber auch das Anbringen der Uhr noch ein Problem. Die Girmes Vermarktungs- und Entwicklungs GmbH (GVE) hätte gerne gewartet, bis die Halle verkauft und die Fassade saniert ist. Nun gab es dann aber doch kurzfristig grünes Licht für die Montage. Nach dem Anschrauben standen die Zeiger zunächst noch still. Denn die Uhr hat kein eigenes Uhrwerk. Sie ist an eine so genannte Mutteruhr gekoppelt, die damals den Takt für alle Uhren und Stempeluhren im ganzen Girmes-Werk angab. Diese Mutteruhr wurde nun im Keller aufgestellt und mit Strom versorgt sowie die Uhr daran angeschlossen.