Besondere Location in Grefrath Hochzeitsmesse in der Villa Girmes

Für Nicole und Ralf Botschen ist es die erste Messe im eigenen Haus seit der Corona-Pandemie. Zuletzt hatten sie ihre Villa bereits auf der „TrauDich!“ in Düsseldorf, der „Lovebee“ in Duisburg und der Hochzeitsmesse in Brüggen beworben. Seit Jahren ist die Villa Girmes eine beliebte Hochzeitslocation am Niederrhein. Die Betreiber bieten ihr Rundum-Paket unter dem Motto „Sei Gast auf deiner eigenen Hochzeit“ an. Denn die Brautpaare sollen sich möglichst um nichts mehr kümmern müssen. Die Villa Girmes hat eine eigene Küche, stellt alles her bis hin zur Hochzeitstorte und hat sogar personalisierbare Ringe und ein Ziel für die Flitterwochen im Angebot: „Zwei Appartements in Kroatien“, sagt Nicole Botschen im Gespräch.