Fest zum Tag der Städtebauförderung Oedter Mitte braucht noch mehr Grün

Nun sind die Oedter gespannt, wie es im Ort weitergeht. Anja Lemaire vom Quartiersbüro konnte weiterhelfen. An großen Stellwänden konnten die Besucher einen Blick in die Zukunft werfen. Ob die Umgestaltung der Ortsdurchfahrten, die für den Herbst terminiert ist, der Vollausbau der Hochstraße mit barrierefreien Bushaltestellen, die Umfeldumgestaltung der Burg Uda und den Gänselieselbrunnen – beide Projekte, die in den Förderantrag 2024 aufgenommen worden sind – oder die Sanierung der Albert-Mooren-Halle: In Oedt tut sich was. Mancher Besucher nahm auch die Info-Broschüre zur Immobilienberatung und zum Hof- und Fassadenprogramm mit.