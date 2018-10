Oedt: Birgitta Rademacher sicherte Fördergelder zu.

Oedt Birgitta Rademacher war am Mitttwoch zu Gast im Rathaus und sicherte Fördergelder für die nächsten Jahre zu.

Regierungspräsidentin Birgitta Rademacher aus Düsseldorf war am Mittwochmorgen zu Gast im Oedter Rathaus und brachte eine frohe Botschaft mit: Für das Integrierte Handlungskonzept Oedt bekommt die Gemeinde Grefrath für das laufende Jahr einen Landeszuschuss von 123.000 Euro für die Planungskosten. Das gesamte Konzept umfasst Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von elf Millionen Euro, die auf die kommenden fünf Jahre verteilt werden. Davon sind 70 Prozent förderfähig.

Bürgermeister Manfred Lommetz freute sich, dass Rademacher den Weg „in den schönsten Teil des Regierungsbezirks gefunden hatte“ und so Gelegenheit habe, die „Perle an der Niers“ kennenzulernen. Es sei ein Jahr her, da habe man mit Vertretern der Bezirksregierung das Handlungskonzept besprochen, und das acht Stunden lang: „Wir haben dabei viele Tipps bekommen, das war sehr hilfreich.“