„Überdurchschnittliches Potenzial“ ÖDP-Fraktion fordert Imagefilm für Kempen

Kempten liegt im Allgäu, Kempen am Niederrhein. Häufig würden die beiden Städte miteinander verwechselt, meint die ÖDP-Fraktion im Rat der Stadt Kempen. Und schlägt vor, für die Thomasstadt einen Imagefilm produzieren zu lassen, um mehr Menschen über Kempen zu informieren. Den entsprechenden Antrag dazu hat die Fraktion jetzt an Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschickt, sie will das Thema in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses besprochen wissen. Der Ausschuss kommt am Dienstag, 27. Februar, 18 Uhr, im Rathaus wieder zusammen.