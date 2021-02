Hilfe für Wohnungslose im Kreis Viersen : Obdachlose durch Kälte vom Tod bedroht

Kempen Der Sozialdienst SKM in Kempen bittet Bürger, aufmerksam zu sein und Hilfe anzubieten, wenn einem Obdachlosen begegnet wird, der sichtlich Hilfe braucht.

Von Bianca Treffer

Die anhaltende Kälte kann für obdachlose Menschen lebensbedrohlich sein. Darauf macht der Sozialdienst SKM in der Region Kempen-Viersen aufmerksam. Deutschlandweit erfroren in diesem Winter schon 17 wohnungslose Menschen. Sie starben auf Parkbänken, in Hauseingängen, unter Brücken und an anderen Orten, wo sie Schutz gesucht hatten. Im Kreis Viersen kam es bislang zu keinem Vorfall, doch bei der derzeitigen Kälte ist auch im Kreisgebiet die Gefahr groß, dass ein Obdachloser an Unterkühlung sterben könnte.

Helen Könnes von der Kempener Fachberatung für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, einer Anlaufstelle des SKM der Region Kempen-Viersen, geht davon aus, dass im Kreisgebiet 23 Menschen auf der Straße leben. „Wir hatten im vergangenen Jahr 447 Klienten in den beiden Beratungsstellen des SKM in Kempen und Viersen“, sagt Könnes. „301 davon waren ohne eigene Wohnung. Der Großteil war bei Freunden, Verwandten und Bekannten unetergekommen. Aber 23 Personen lebten zu diesem Zeitpunkt definitiv auf der Straße.“

Grundsätzlich sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet, für eine ordnungsrechtliche Unterbringung von Obdachlosen zu sorgen. Dafür unterhält jede Kommune entsprechende Unterkünfte. Das gilt auch für Kempen, Willich, Grefrath und Tönisvorst. Neben der Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft besteht auch die Möglichkeit, Zimmer in Hotels anzumieten, um in Notlagen weiterhelfen zu können. „In Anbetracht der Corona-Situation versuchen die Einrichtungen, Zimmer derzeit nur mit einer Person zu belegen“, berichtet Könnes. „Durch die Verkleinerung fallen auf der anderen Seite aber auch Plätze weg, was anderweitig aufgefangen werden muss.“

Der SKM appelliert deshalb an alle Einwohner des Kreises, achtsam zu sein: Wer einen obdachlosen Menschen sieht, der sichtlich Hilfe benötigt, sollte sich nicht scheuen, ihn anzusprechen und nachzufragen, ob er Hilfe braucht. Auch können sich Bürger an das zuständige Ordnungsamt der jeweiligen Stadt oder Gemeinde wenden sowie an die Beratungsstelle des SKM, in Kempen erreichbar unter Telefon 02152 9929603, um die Mitarbeiter über einen Notfall zu informieren. Von dort werden dann weitere Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Sollte am Abend oder am Wochenende niemand erreichbar sein, hilft auch die Polizei unter der Notruf-Nummer 110 weiter. „Mit einer Ansprache oder einem Anruf bei den zuständigen Stellen kann möglicherweise ein Leben gerettet werden“, sagt Könnes.