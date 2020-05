Kempen : Hospital: Notaufnahme geöffnet

Kempen Auch wenn Rettungswagen das Kempener Krankenhaus nur in äußersten Notfällen anfahren, ist die Notfallambulanz für Patienten weiterhin geöffnet. Im Heilig-Geist-Hospital sind fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Fünf Mitarbeiter des Hospitals zum Heiligen Geist in Kempen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, zwei davon sind in der vergangenen Woche dazugekommen. Eine Pflegerin, die nun in häuslicher Quarantäne ist, arbeitete auf der Intensivstation. Wegen eines personellen Engpasses kann das Krankenhaus diese Station – sie verfügt über acht Betten – nur eingeschränkt nutzen. Gleichwohl werden die verbliebenen Patienten dort medizinisch und pflegerisch in vollem Umfang betreut. Das betont die Leitung des Hospitals.

Die Geschäftsleitung des Hospitals sieht das etwas anders, will mit dem Kreis darüber sprechen. Die Entscheidung des Kreises ist aus wirtschaftlicher Sicht für das Krankenhaus nicht einfach. Denn Akutfälle, die in die Notfallambulanz eingeliefert werden, bringen in der Regel höhere Honorare ein. Auf die muss das Hospital nun teilweise verzichten. Es geht dem Haus jedoch nicht in erster Linie um die finanzielle Seite. Es geht wohl auch ums Image: Trotz aller Vorkehrungen, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie vom Hospital getroffen wurden, gibt es aktuell infizierte Mitarbeiter. In der Außenwirkung kommt so etwas nicht gut an. Man ist um Schadensbegrenzung bemüht, will alles unternehmen, das Problem schnell in den Griff zu bekommen. Mit umfangreichen Tests beim Personal und bei Patienten soll dies nun gelingen. In den nächsten Tagen sollen Ergebnisse vorliegen.