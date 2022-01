Bauarbeiten der DB Netz AG : Nordwestbahn passt Ersatzfahrplan für den Niersexpress an

Nordwestbahn passt Ersatzfahrplan für den Niersexpress an

Der RE 10 macht zwischen Kleve und Düsseldorf auch am Kempener Bahnhof Halt. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Nordwestbahn passt den bestehenden Ersatzfahrplan für den Niersexpress an. Die Linie RE 10 verkehrt zwischen Kleve und Düsseldorf und macht auch am Kempener Bahnhof Halt.

Die Nordwestbahn passt den bestehenden Ersatzfahrplan der Linie RE 10 „Niers-Express“ bis 14. Februar an. Grund hierfür seien veränderte Planungen von Bauarbeiten der DB Netz AG, teilt die Nordwestbahn mit. Auf dem Streckenabschnitt von und nach Meerbusch-Osterath ersetzen Busse die Zugverbindungen. Zusätzlich werden die Züge nach Duisburg Hauptbahnhof (Hbf) umgeleitet. Der Niersexpress verkehrt zwischen Kleve und Düsseldorf und macht am Kempener Bahnhof Halt.

Laut Nordwestbahn bleibt das bestehende Ersatzkonzept bis auf die veränderten Zeiträume weitgehend unverändert: Fast alle Zugverbindungen werden ab Krefeld-Oppum nach Duisburg Hbf umgeleitet. Fahrgäste ab oder bis Meerbusch-Osterath können auf den Ersatzverkehr mit Bussen ausweichen oder zwischen Osterath und Oppum in den parallel verkehrenden RE 7 umsteigen.

Die Nordwestbahn weist darauf hin, dass der derzeit noch in den Zügen ausliegende Ersatzfahrplan der Nordwestbahn vom 5. Dezember bis 18. Februar aufgrund der neuen Planung der DB Netz AG nicht mehr gültig ist, neue Ersatzfahrpläne werden aktuell gedruckt und sollen so schnell wie möglich in den Zügen verteilt werden. Der neue Ersatzfahrplan ist aber schon im Internet einzusehen unter www.nordwestbahn.de.