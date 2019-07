Kreis Viersen : Nitrat-Belastung: Kreis Viersen kontrolliert stärker

Kreis Viersen Der Landrat bedauert, dass der Kreis weiterhin nicht das Düngen selbst kontrollieren darf.

Landrat Andreas Coenen (CDU) hat seine Forderung gegenüber der Landesregierung nach mehr Kontrollmöglichkeiten in Händen der Kreise und kreisfreien Städte bei der Nitrat-Belastung des Grundwassers erneuert. Nach der abschlägigen Antwort aus dem NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird der Kreis Viersen dort eigenverantwortlich aktiv, wo es der gesetzliche Rahmen bereits jetzt schon ermöglicht.

Er wies die Kritik des Kempener FDP-Politikers und Landwirts Jörg Boves entschieden zurück. Boves hatte die Entscheidung des NRW-Umweltministeriums, den Fünf-Punkte-Plan des Kreises Viersen gegen eine zu hohe Nitratbelastung des Grundwassers nicht weiterzuverfolgen, als „Klatsche“ für die CDU im Kreis Viersen kommentiert. Der Fünf-Punkte-Plan sei von allen Fraktionen im Kreistag mitgetragen worden, betonte der Landrat. „Wir sehen die Nitratproblematik in der Umwelt als gesellschaftspolitisches Thema höchster Relevanz an“, betont er. „Die Situation – gerade in unserem Kreisgebiet – ist nicht zufriedenstellend. Also müssen wir weiterhin die Initiative ergreifen.“