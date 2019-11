Nils Mönkemeyer in der Kempener Paterskirche : Ein Anwalt der oft unterschätzten Viola

Nils Mönkemeyer in der Kempener Paterskirche

Für frenetischen Jubel in der Paterskiche sorgte Nils Mönkemeyer mit seiner Bratsche. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Nils Mönkemeyer gastierte in der Kempener Paterskirche.

Abgesehen von der großartigen Bratschistin Tabea Zimmermann hat wohl kaum ein Violaspieler sein Instrument so sehr dem Publikum nahegebracht wie Nils Mönkemeyer. Das gelingt dem international erfolgreichen Künstler immer wieder – nicht nur durch spieltechnische Brillanz und temperamentgeladene Lust an mitreißender Interpretation – er ist auch daran interessiert, das schmale Oeuvre an Viola-Kompositionen durch geeignete Bearbeitungen zu erweitern.