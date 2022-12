Erneut defektes Stellwerk Wieder Probleme auf Niersexpress-Strecke

Bei der offiziellen Inbetriebnahme der Strecke am Dienstag in Kempen hatte Werner Lübberink, Bahn-Chef in NRW, noch gesagt, ab dem 8. Dezember solle es laufen. „Dass es zum wiederholten Male aufgrund von Stellwerksstörungen zu kurzfristigen, außerplanmäßigen Einschränkungen kommt, ist für unsere Fahrgäste nicht mehr hinnehmbar“, teilte Christian Kleinenhammann, Geschäftsführer der Rhein-Ruhr-Bahn, jetzt am Wochenende mit: „Laut DB Netz AG sollten die Probleme am 8. Dezember behoben sein – hiervon merken wir nur leider nichts.“ Er hatte am Dienstag noch über die Erwartung gesprochen, dass „wir unseren Fahrgästen durch die Digitalisierung der Strecke künftig ein verlässliches und attraktives Angebot bereitstellen“ können.