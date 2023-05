Am Wochenende in Grefrath Das Freilichtmuseum entführt ins Mittelalter

Die Lagergruppe Habitare 1288 bietet Lagerführungen an. Carl der Schleifer zeigt das Messerschleifen und Kupferschmieden, die Lagergruppe Valkenviur zeigt eine Instrumentenausstellung. Auch für das kulinarische Wohl sei gesorgt, versprechen die Veranstalter: Die Freie Ritterschaft zu Dortmund und Herne zeigt, was sie täglich kochen, Tavernen mit Kirschbier und Stände mit Süßem und Herzhaften stehen im Innenhof der Dorenburg und in der Hofanlage Waldniel. Und: Jeweils um 12 Uhr findet am Samstag und am Sonntag ein Marktumzug statt. Startpunkt ist am Hof Rasseln, von dort aus geht es über das weitläufige Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums.