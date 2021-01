Ausstellung im Freilichtmuseum in Grefrath : Aufruf: Postkarten ans Freilichtmuseum

Ausstellung im Freilichtmuseum in Grefrath

Grefrath Aus den Einsendungen der Bürger soll eine bunte Collage entstehen, die ab April in einer Ausstellung zu sehen ist. Bei der Aktion sollen die Schreiber ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Das Team des Niederrheinischen Freilichtmuseums des Kreises Viersen in Grefrath wartet auf Post, genauer gesagt auf selbst geschriebene Postkarten. Die Einsendungen sollen Teil der neuen Sonderausstellung „Grüße von nah und fern – Zur Kulturgeschichte der Postkarte“ werden. Diese ist vom 25. April bis zum 5. September im Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1, zu sehen.

Dem vorherigen Aufruf von Oktober, bei dem das Museum nach historischen Postkarten und Allerlei aus der Geschichte des Postwesens gefragt hatte, folgten mindestens 40 Anrufe und E-Mails. „Darüber haben wir uns wirklich sehr gefreut“, sagt Heerdmann. Den Großteil hätten historische Postkarten ausgemacht, meist handelte es sich um Bestände von den Eltern oder Großeltern. Die älteste Postkarte, die dem Museum als Leihgabe übergeben wurde, ist von vor 1900, und die jüngsten sind aus den 1970er-Jahren. Die verschiedenen Motive zeigen das Leben am Niederrhein samt Karneval, Kirchenumzug, Hochzeit, Volksfest und Beerdigung. Zusammen mit den Nachrichten, die auf den Postkarten versandt wurden, lassen sich einige spannende Biografien erzählen, sagt Heerdmann.

Kontakt Interessierte können ihre Postkarten an folgende Adresse schicken: Niederrheinisches Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in 47929 Grefrath.