Bauernmarkt im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath : Ein Markt zeigt das pralle Landleben

Grefrath Im Niederrheinischen Freilichtmuseum lockte das Erntedankfest mit Open-Air-Gottesdienst und Bauernmarkt. Über 1000 Besucher bummelten über den Markt, der das Landleben in seiner ganzen Vielschichtigkeit präsentierte.

Treckertreff Am 25. September findet im Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath, Am Freilichtmuseum 1, der Treckertreff statt. Um 11 Uhr rollt vom Parkplatz des benachbarten Eissport- und Eventparks ein Corso mit historischen Traktoren durch Grefrath. Die Fahrzeuge treffen sich danach im Museum, wo sie bis 16 Uhr zu sehen sein werden.

Besuchermengen pilgern über das ganze Gelände, bleiben stehen, gucken, informieren sich, probieren und staunen. „Sind das alles ihre Werke?“ Diese Frage bekommt Harald Böhm des Öfteren zu hören, und er kann sie mit einem Ja beantworten. Wer in die Küche der Dorenburg tritt, findet ein Vielzahl von gehäkelten Mützen, Schals und Ponchos in stimmigen Farbkombinationen und ausgefallenen Mustern. In der Mitte der ganzen Pracht sitzt Böhm mit Häkelnadel und Wolle. „Ich bin durch einen Zufall wieder ans Häkeln und Stricken gekommen. Was ich einst bei Oma gelernt hatte, ist wieder wachgerüttelt worden. Es ist ein super Medikament, wenn man nervös ist“, sagt Böhm. Der Aachener liebt es, Muster zu kombinieren und so eigene, wirklich ausgefallene Unikate zu schaffen, die nicht nur praktisch, sondern ebenso hübsch sind.