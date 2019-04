Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath : In der früheren Posthalterei ist das „Pannekookehuus“ zuhause

In der früheren Posthalterei ist das „Pannekookehuus“ zuhause

Grefrath Das reetgedeckte Dach und die gelbe Wandfarbe zwischen den Fachwerkbalken fallen sofort ins Auge. Das gelbe Posthorn auf dem grünen Holzschild, das an der Giebelwand hängt, zeigt, um welches Gebäude es sich im Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath handelt.

Es ist die Posthalterei. Hier spielt aber nicht die Post die Hauptrolle, sondern Pfannkuchen. In der ehemaligen Posthalterei aus dem 18. Jahrhundert ist das „Pannekookehuus“ zuhause. Die Posthalterei wie auch eine weitere Scheune stammen aus der Honschaft Unterbruch in Willich-Schiefbahn. Sie wurden Anfang der 70er Jahre wieder aufgebaut und gingen als Museumsgaststätte in den Betrieb.