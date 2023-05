„Nicki Parrott All Stars“ Jazzmusiker begeistern ihr Publikum

(jka) Die „Nicki Parrott All Stars“ gestalteten in der ausverkauften „Haltestelle“ in Kempen ein hinreißendes Jazzkonzert der ganz besonderen Art: Voller Emotionen, mit der faszinierenden Lust am Spiel und grandiosem Können beeindruckten die vier Ausnahmekönner das begeistert mitgehende Publikum. Im Mittelpunkt: die australische Sängerin und Bassistin Nicki Parrott, der es perfekt gelingt, eine zupackende Spielweise am Bass mit einer einfühlsamen, samtweichen Jazzstimme zu vereinbaren und ihre Kollegen mitzureißen.