Noch mehr außer Jazz Kempener Haltestelle lädt zum Mitsing-Konzert ein

Am Freitag, 24. März, folgt die Fortsetzung der begehrten Mitsing-Konzert-Reihe mit der Chorleiterin Rita Wermes und dem Jazz-Pianisten Wolfgang Thier. Zusammen mit dem Publikum, live am Flügel begleitet, streifen sie wieder durch weltbekannte Charthits von 1950 bis heute. Am Donnerstag, 20. April, präsentieren Trompeter Martin Schädlich und Pianistin Olga Hensen ihr brasilianisch-lateinamerikanisches Programm „Saudades do brasil“, mit dem sie das Publikum in die brasilianische Gefühlswelt entführen werden. Am Dienstag, 9. Mai, folgt mit der australischen Sängerin und Kontrabassistin Nicki Parrott ein weiterer Glanzpunkt: Mit ihrer All-Stars-Besetzung (Frank Roberscheuten, Olaf Polziehn und Frits Landesbergen) taucht sie ein in die Welt des leicht swingenden Jazz der Legenden Jerome Kern, George Gershwin, Ennio Morricone und Jimmy McHugh.