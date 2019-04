Kempen : Neurologie am Kempener Hospital wird sehr gut angenommen

KEMPEN Seit Anfang 2019 gibt es am Hospital zum Heiligen Geist eine neue Fachabteilung. Die Auslastung sei gut, sagt Klinik-Geschäftsführer Thomas Paßers.

Aus Sicht der Kempener Krankenhausleitung – das Hospital gehört seit Anfang 2012 zur privaten Klinikgruppe Artemed – will man beim Ausbau der neuen Fachabteilung behutsam vorgehen. Ziel ist es, in den nächsten Jahren insbesondere auch die Akutversorgung von Schlaganfall-Patienten anbieten zu können. Bislang gibt es im Haus an der Von-Broichhausen-Allee 1 dafür weder die technischen Voraussetzungen noch die notwendigen Genehmigungen der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf. Das Verfahren ist kompliziert. Größere Kliniken wie die in Krefeld oder Mönchengladbach sind für Patienten aus dem Kreis Viersen in der Regel erste Anlaufstellen für die Behandlung von akuten Schlaganfällen. In Kempen, aber auch am Allgemeinen Krankenhaus (AKH) in Viersen, müssen Schlaganfallpatienten nach einer ersten Behandlung an die Großkliniken weiter geleitet werden. Notwendig ist für die Behandlung eine sogenannte Stroke Unit. Die gibt es in Kempen nicht, in Viersen gibt es sie zwar, sie kann aber wegen einer fehlenden neurologischen Abteilung im AKH nur eingeschränkt genutzt werden.