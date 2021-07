Corona im Kreis Viersen : Neun Bürgermeister schreiben Brandbrief zu Schüler-Impfung

Kempen Christoph Dellmans parteilos Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Die Bürgermeister aus dem Kreis Viersen fordern mobile Impfteams für alle Schüler ab zwölf Jahren. In einem Brief an Gesundheitsminister und Schulministerin schreiben sie: „Die Strategie ,wait and see’ halten wir für unzureichend.“