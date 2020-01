Treffen auf dem Lenkeshof : Schützen begrüßen das neue Jahr bei einem Frühschoppen

Vinkrath St.-Matthias-Bruderschaft Schlibeck feiert auf dem Lenkeshof in Vinkrath. Verdiente Mitglieder geehrt.

Die nächsten Termine der Bruderschaft sind die Generalversammlung am 1. März und das traditionelle Maibaumsetzen an der Kapelle im Heitzerend am 1. Mai. Für die Matthias-Schützen stehen zudem die Teilnahmen an den Schützenfesten in Vinkrath, Mülhausen, Glabbach und Hagenbroich auf dem Programm. Zudem sind die Matthias-Schützen natürlich beim Bundesköniginnentag dabei. Die Grefrather St.-Antonius-Schützenbruderschaft richten diese Großveranstaltung in diesem Jahr in Grefrath aus. Am 23. und 24. Mai werden dazu zahlreiche Schützen aus Nah und Fern erwartet.