Neujahrsempfang in Kempen CDU präsentiert sich selbstbewusst

Als Festrednerin schilderte Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH, die aktuelle Lage des Tourismus in der Region und besonders in der Stadt Kempen. Die 2004 gegründete Tourismus-Gesellschaft mit Sitz in Viersen vertritt die Interessen von 48 Kommunen in den Kreisen Heinsberg, Kleve, Wesel und Viersen. Die Tourismus-Branche habe sich von der Corona-Krise erholt, berichtete Baumgärtner. Vor der Pandemie habe der Tourismus-Sektor am Niederrhein 2019 ein Rekordjahr mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro brutto erreicht. Mit Ausbruch der Pandemie und dem Lockdown hätten die Betriebe aber fast die Hälfte ihrer Umsätze eingebüßt, so Baumgärtner. Für 2020 erzielte das Gastgewerbe in der Region Einnahmen von nur noch etwa 770 Millionen Euro.