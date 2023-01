Neujahrsempfang CDU sieht Grefrath für Zukunft gut gerüstet

„Wer von uns hätte jemals gedacht, dass wir wieder einen Krieg in der Mitte Europas erleben“: so ging Kölkes zunächst auf die großen politischen Themen ein, sprach von den stark gestiegenen Verbraucherpreisen und der Gasmangellage, um sich dann der Kommunalpolitik zuzuwenden. Er versprach den Bürgerinnen und Bürgern, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie sich in ihrer Gemeinde wohlfühlen können. Kölkes hob die ambitionierte Arbeit von Bürgermeister Stefan Schumeckers hervor und lobte das ehrenamtliche Engagement der Grefrather und Grefratherinnen in den Vereinen, ohne das Grefrath nicht so eine vielfältige Vereinslandschaft hätte.