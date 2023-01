Der Name steht für Glück und Freude Neujahrsbaby Kalea kommt in Kempen per Kaiserschnitt zur Welt

Das erste Baby, das im Hospital zum Heiligen Geist in Kempen im neuen Jahr auf die Welt gekommen ist, heißt Kalea. Das teilte das Hospital am Dienstag mit. Das kleine Mädchen wurde am 2. Januar um 12.03 Uhr geboren. Mit 4490 Gramm und 55 Zentimetern kam Kalea auf die Welt und schenkte ihren Eltern Jessica und Kevin Schell den schönsten Start ins neue Jahr.