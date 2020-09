Rohbau in St. Hubert fertig : Neues Wohnhaus für Flüchtlinge

St. Hubert Der Rohbau ist fast fertig, der Innenausbau läuft. In Voesch-Escheln baut die Stadt Kempen neben dem Bürgerhaus ein neues Wohnhaus. Dort sollen Anfang 2021 Flüchtlinge untergebracht werden. Das Haus bietet Platz für 56 Bewohner, die in mehreren Wohneinheiten leben werden.

Mit dem Neubau wurde die Firma Görtz aus Bedburg-Hau beauftragt. Die Baukosten sind mit rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Pläne stammen von dem Architekturbüro Richter aus Alpen. Das hat bereits ein ähnliches Objekt in Neukirchen-Vluyn realisiert. Nach der Fertigstellung sollen dort vor allem ausländische Familien einziehen, die bislang noch in der Flüchtlingsunterkunft an der Peter-Jakob-Busch-Straße in Kempen leben.