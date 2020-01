Kulturrreihe in Kempen : „Sonntag Live“: Nordische Klänge und Zauberhaftes

Das Kempener Bläserquintett mit (v.l.) Birgit Kühne, Bärbel Niese (beide Querflöte), Anke Tebbe-Taenzler (Oboe), Irene Skiba-Rübo (Klarinette) und Hermann van den Boom (Fagott) gastiert im Februar im St.-Peter-Stift. Foto: Altenheim

Kempen In den beiden Kempener Altenheimen Von-Broichhausen-Stift und St.-Peter-Stift wird sonntags wieder Kultur angeboten.

Das Kulturjahr 2020 in den Cafés der beiden Kempener Seniorenheime startet musikalisch: Bereits am kommenden Sonntag, 5. Januar, gastiert das Vokal-Ensemble „5grad“ im Rahmen der Reihe „Sonntag Live“ im St.- Peter-Stift. Nach ihrem beeindruckenden Auftritt kurz vor Weihnachten im Von-Broichhausen-Stift wird das Quintett aus dem Bergischen Land auch an der Auguste-Tibus-Straße 9 seine Visitenkarte abgeben. Die A-Cappella-Gruppe um Tenor Andreas Steinmeyer spannt den Bogen von Volksliedern über Evergreens bis hin zu Chanson und modernen Songs aus Rock und Pop. Um 15.30 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei. Kaffee und Kuchen werden zu zivilen Preisen gereicht. Neben den Stiftsbewohnern sind Angehörige, Nachbarn und Kulturinteressierte willkommen.

Das Von-Broichhausen-Stift startet am 19. Januar mit „Klassischen Saitensprüngen“ ins Kulturjahr. Gorbatschow und Freund stehen dafür Pate. Gemeint sind die Musiker Prof. Andrei Gorbatschow und Lothar Freund, die am Heyerdrink ab 15.30 Uhr Kompositionen für Balalaika und Klavier sowie Werke aus der Geigenliteratur spielen.

Im Februar und März gibt es magische Momente in St. Peter: Musikalisch verzaubern am 16. Februar Klarinette, Querflöte, Fagott und Oboe das Publikum. Sprich, das Kempener Bläserquintett gibt sich die Ehre. Seit vier Jahren nimmt das Ensemble um Bärbel Niese einmal im Jahr bei „Sonntag Live“ das Publikum mit – rechtzeitiges Erscheinen wird empfohlen, die Bläser haben eine treue Fangemeinde. In der Karnevalszeit spielen die Fünf unter dem Motto „Ein Haydn-Spaß“ heitere Musik unter anderem von Johann Strauß, George Bizet, Georg Friedrich Händel und natürlich Joseph Haydn. Auch wieder dabei ist der pensionierte Pfarrer Rainer Ollesch, der mit amüsanten Texten zum Gelingen des Nachmittags beitragen wird.

Im wahren Sinne des Wortes magisch wird es am 1. März, wenn „Tobias, der Zauberer“ für ungläubige Blicke sorgt. Im August hat der 43-Jährige bereits im Von-Broich­hausen-Stift Kostproben seines Könnens gegeben. Zwei Wochen später, am 15. März, gastiert die ausgebildete Sängerin Monika Blümel im Seniorenheim am Heyerdrink – es darf getanzt werden.

Im April fliegt wieder der „Theaterschmetterling“ Arnd vom Felde in die Kempener Stifts-Cafés. Am 5. April steht „Das Labyrinth der Wörter“ von Marie Sabine Roger im St.- Peter-Stift auf dem Programm. Zwei Wochen später, am 19. April, präsentiert der Schauspieler, Theaterpädagoge und Autor aus Düsseldorf „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Von-Broichhausen-Stift.

Auf seine Kempen-Premiere freut sich das Duo Nordic Sunset. Gela & Dedl aus dem hohen Norden gastieren am 10. Mai (Muttertag) im St.-Peter-Stift. Zum musikalischen Kleinkunstprogramm der beiden gehört neben Folk, Klassik, Klezmer und Pop-Evergreens auch skandinavisches Liedgut auf Schwedisch, Samisch oder Färoisch.

Eine Woche später feiert der Pianist Leopoldo Lipstein im Von­Broichhausen-Stift seine Kempen-Premiere. Der Virtuose präsentiert am 17. Mai ein klassisches Klavierprogramm. „Scheinbar spielerisch entlocken seine Hände dem Instrument Klänge von höchster Präzision“, heißt es über den Argentinier.