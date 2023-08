Sternwallfahrt zur Kapelle Pilgerwege führen von Kempen und Tönisvorst nach St. Peter

Gemeindereferent Andreas Bodenbenner hofft aber auch, dass sich nun vielleicht Gruppen wie beispielsweise Familienkreise gemeinsam auf den Weg machen. Die großen Rundtouren von 20 und 17 Kilometern ließen sich auch in Teilstrecken aufteilen. Wer die Kapelle besichtigen will: Die Kapelle St. Peter ist von Mai bis September am ersten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr zur Besichtigung und Gebet geöffnet. Am Tag des offenen Denkmals am 10. September ist die Kapelle zusätzlich nachmittags geöffnet, um 14 Uhr findet eine Führung statt.