Arbeiten für Parkhaus-Bau sind gestartet : Bald mehr Parkplätze an der Berliner Allee

Auf dem großen Parkplatz am Krankenhaus haben die Vorarbeiten begonnen. Foto: Schoofs_/Schoofs

Kempen An der Berliner Allee in Kempen haben in der vergangenen Woche auf dem großen Parkplatz am Krankenhaus die Vorarbeiten für den Bau eines Parkhauses als Stahlkonstruktion begonnen.

Bislang bot der Parkplatz 90 Stellplätze. Da für Personal, Patienten und Besucher mehr Stellplätze her müssen, werden in dem Parkhaus 240 Stellplätze zur Verfügung stehen. Im Frühjahr 2022 soll das Parkhaus fertig sein.

Anwohner der Seitenstraßen der Berliner Allee, von Dämkesweg, Ludwig-Jahn-Straße oder Heyerdrink warten schon lange auf eine Lösung des Parkproblems. Das wird jetzt aber bis zur Fertigstellung noch größer.

(hgs)