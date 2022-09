Bauprojekt in Kempen : Neues Parkhaus soll im Oktober fertig werden

Am neuen Parkhaus am Krankenhaus in Kempen wird weiter gearbeitet. Foto: Ronge, Birgitta

Kempen Das neue Parkhaus am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen könnte im Oktober fertig werden. Wie Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Paßers am Montag auf Anfrage mitteilte, sind die Arbeiten an den Außenanlagen und für den Anschluss der Entwässerung des Gebäudes an die Kanalisation in vollem Gange.

Danach werde das Schrankensystem installiert, es folgten Restarbeiten am Außengelände. „Wir rechnen mit einer Inbetriebnahme im Oktober“, so Paßers. Das neue Parkhaus auf der Fläche des früheren Krankenhaus-Parkplatzes soll deutlich mehr für Personal. Patienten und Besucher bieten: Hatte der Parkplatz 90 Stellplätze, sind im Parkhaus 240 vorgesehen.

Ursprünglich hatte man am Hospital zum Heiligen Geist mit einer Fertigstellung des Parkhauses im Frühjahr 2022 gerechnet, doch es dauerte länger. „So schnell wie das Parkhaus für alle ersichtlich gewachsen ist, so langsam geht es jetzt in einigen wichtigen Details zu Ende“, erklärte Paßers im Juni: Man benötige leider noch etwas Zeit, um notwendige Arbeiten – Anschluss an die Kanalisation, Einbau der Parktechnik und Herrichtung der Außenanlagen – abschließen zu können.

Diese Arbeiten sollen nun bald ein Ende finden.

(biro)