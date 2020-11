Neues Lichtkonzept im Spielzeugmuseum des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath : Spielzeug neu mit LED erleuchtet

Grefrath Mit einer Spende der Sparkassenstiftung für Natur und Kultur konnte der Kreis Viersen ein neues Lichtkonzept im Spielzeugmuseum in Grefrath umsetzen. Die Kosten sinken um rund 4000 Euro jährlich.

(RP) Auf Knopfdruck geht das Licht in der Manege des Zirkus Althoff an, und die Zirkuswagen leuchten auf: Das umfangreiche Miniatur-Zirkusmodell ist eines der Höhepunkte im Spielzeugmuseum des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath. Der Kreis Viersen ist Träger der Kultureinrichtung. Die Besucher können die Details – nicht nur im Zirkuszelt – nun noch besser sehen. Denn das gesamte Spielzeugmuseum, das sich auf dem Museumsgelände an der Dorenburg befindet, hat ein modernes Lichtkonzept mit LED erhalten.