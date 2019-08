Pläne vorgestellt : Ein neues Lehrschwimmbecken für Grefrath

info

Bürgermeister Manfred Lommetz positionierte sich klar für den Erhalt des Freibades. Seit Ende 2018 liegt ein Antrag der Grünen auf dem Tisch des Bürgermeisters, die ein preisgünstiges Sanierungskonzept mit den nur notwendigen Maßnahmen sehen will. Das ist nun der Arbeitsauftrag, so Lommetz. Man müsse prüfen, was sich die Gemeinde erlauben könne. In einer der nächsten Ratssitzungen will er Zahlen dazu vorlegen. Dann ist die Politik am Zug.