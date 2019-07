Stadt Viersen erteilt Baugenehmigung : Archiv: Baustart nach den Ferien

Viersen / Kempen Die Baugenehmigung für das 8,6-Millionen-Euro-Projekt ist da. In Viersen-Dülken ist nach den Sommerferien der Spatenstich für das neue Kreisarchiv. Der Umzug von Kempen ist für 2021 geplant.

Der Grundgedanke Die Natur kennt keinen Abfall. Jedes Produkt kann wiederverwertbar sein, wenn es dafür entwickelt wurde. Alle Produkte und Prozesse werden so strukturiert, dass sie nicht nur weniger schädlich, sondern nützlich für den jeweiligen biologischen oder technischen Kreislauf sind, in den sie zurückgeführt werden.

Auf einer Brutto-Grundfläche von gut 3700 Quadratmetern soll der Archivbau entstehen. Einstimmig hatte die Jury für den Entwurf von Bernd Vollkenannt von DGM Architekten aus Krefeld votiert: Außen einladend durch viel Glas, innen werden die Archivalien in einer Art Tresorraum sicher verwahrt, der einem Bergfried nachempfunden ist. Bei konstant 18 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von wenigstens 40 Prozent, aber keinesfalls mehr als 55 Prozent – Schimmelgefahr! Aktuell wird das Grundstück für die Erdarbeiten vorbereitet. „Mit der Baugenehmigung können wir nun nach den Sommerferien den ersten Spatenstich planen“, sagte Bruno Wesch, Leiter des Gebäudemanagements des Kreises Viersen. Zudem werden aktuell die ersten Ausschreibungen veröffentlicht. Das Gebäudemanagement arbeitet an den Ausschreibungen zu Erd-, Maurer- und Betonarbeiten, Aufzugsanlage, Brunnenanlage sowie Blitzschutz- und Erdungsanlage. Die vergangenen Wochen hatten die Mitarbeiter unter anderem genutzt, um den Wärmeschutznachweis und die statische Prüfung abzuschließen.

Nach der Fertigstellung des Neubaus soll das Kreisarchiv, das derzeit noch in der Kempener Burg untergebracht ist, nach Viersen umziehen. Anschließend übernimmt die Stadt Kempen die historische Landesburg als neuer Eigentümer vom Kreis Viersen. Eine entsprechende Vereinbarung sieht zudem vor, dass die Kreisvolkshochschule als Ankermieter in die Burg einzieht. Es gibt erste Ideen zur künftigen Nutzung des Wahrzeichens. Es könnte etwa das Kempener Standesamt dort untergebracht werden. Auch eine Gastronomie ist denkbar. Dazu hatte die Stadt Kempen eine Machbarkeitsstudie bei dem Dortmunder Planungsbüro Assmann in Auftrag gegeben.

In Stein gemeißelt sind diese Ideen indes nicht. Das hat die Kempener Politik bereits betont. Sie will die Bürger in jedem Fall an dem Verfahren beteiligen.